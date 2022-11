“Compriamo lucano, mangiamo sano”: sulla tavola a Natale i sapori e la tradizione del nostro territorio. Ecco l’iniziativa

“Valorizziamo le filiere agroalimentari di qualità, diamo sostegno alle nostre imprese e all’intero comparto agricolo sofferente dai rincari delle materie prime e dei costi di gestione.

Anche questo Natale sosteniamo l’iniziativa COMPRA LUCANO, introdotta nel 2020 dal già assessore all’Agricoltura Francesco Fanelli.

In questo periodo invito tutti i lucani a guardare bene sugli scaffali dei supermercati e dare la precedenza per l’acquisto ai prodotti del nostro territorio per combattere così strenuamente tutte le difficoltà che stanno derivando dalla crisi energetica”.

Così in una nota il capogruppo della Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello che continua:

“Ultimamente su invito della Coldiretti ho firmato per il ‘NO’ all’introduzione del cibo sintetico sui mercati italiani ma bisogna fare di più, non solo per l’Italia ma soprattutto per la nostra Basilicata.

L’economia lucana si basa sull’agricoltura e le nostre eccellenze meritano di essere apprezzate fuori regione e di sedere saldamente sulle tavole imbandite per le festività natalizie.

I nostri prodotti genuini, a km 0, rappresentano il nostro passato, il presente e il futuro.

Compriamo lucano, mangiamo sano”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)