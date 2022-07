Coronavirus Basilicata, continua la campagna vaccinale. Fanelli: “non trascurare questa opportunità”. I dettagli

“Da oggi le persone con più di sessant’anni e i soggetti fragili dai dodici anni in su potranno ricevere la seconda dose booster di richiamo (quarta dose) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid, se sono passati 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Il vaccino è fortemente raccomandato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), perché evita le forme gravi della malattia. Rivolgo, dunque, un appello agli ultrasessantenni e a chi ha malattie pregresse, fattore di rischio in caso di contagio, a non trascurare questa opportunità. A breve, sui siti di Asm e Asp si potranno reperire le informazioni su come prenotarsi e dove vaccinarsi.

La curva dei contagi è alta, il virus sta cambiando per sue numerose mutazioni.

Essersi ammalati non protegge, ci si può reinfettare.

Non abbassiamo la guardia.

Continuiamo a proteggerci con le mascherine e rispettando le distanze di sicurezza”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)