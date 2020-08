Coronavirus Italia: i dimessi e guariti superano quota 200 mila. Ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 1 Agosto, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus è di 247.832, con un incremento rispetto a ieri di 295 nuovi casi.

Gli attualmente positivi sono 35 più di ieri (12.457 il totale), mentre i dimessi e guariti (+255) superano quota 200 mila (200.229).

5 i morti nelle ultime 24 ore.

I pazienti in terpaia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri, quelli ricoverati con sintomi 705 (undici in meno).

I pazienti in isolamento domiciliare sono in 11.709 (+44).a

