Coronavirus Italia: scendono ancora terapie Intensive e ricoveri. Ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, oggi 16 febbraio 2022, sono stati rilevati 59.749 casi positivi da coronavirus.

278 sono i morti a causa del COVID-19 relativi sempre alle ultime 24 ore.

Attualmente i ricoverati sono 16.200 (521 in meno di ieri), di cui 1.073 nei reparti di terapia intensiva (46 in meno di ieri) e 15.127 negli altri reparti (475 in meno di ieri).

Sono stati analizzati 148.603 tamponi molecolari e 406.477 test rapidi antigenici.

La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 10,22 per cento, mentre quella dei test antigenici del 10,96 per cento.

Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 70.972 e i morti 388.