Potenza-Melfi, al via un’ispezione su ponti e viadotti: ecco le modifiche alla circolazione

Fa sapere ANAS che “lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi” riprenderanno a partire da Lunedì 21 Febbraio le ispezioni su alcuni ponti e viadotti dell’arteria stradale, nell’ambito delle programmate attività periodiche.

Nel dettaglio, allo scopo di effettuare alcune ispezioni approfondite – anche mediante l’impiego di piattaforma by bridge – tra Lunedì 21 Febbraio e Venerdì 5 marzo, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le 18:00 sarà attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari della lunghezza massima di 200 metri compresi tra il km 0,000 (innesto con la SS407 “Basentana”) ed il km 10,000 (in prossimità dello svincolo di San Francesco).

In particolare, nelle fasce orarie comprese tra le ore 7:00 e le 8:30 e tra le 12:30 e le 14:30 il senso unico alternato sarà regolato da personale addetto su strada, allo scopo di contenere i disagi per la circolazione.

Le attività, nel rispetto delle richieste pervenute dal Territorio e dalla Regione Basilicata, erano state posticipate rispetto al periodo natalizio e programmate in questo periodo allo scopo di evitare la concomitanza con altri cantieri.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli”.

