Coronavirus, i medici cinesi in Italia: “per strada ci sono ancora troppe persone e comportamenti da migliorare”. I dettagli

Questo il severo commento dei medici cinesi Liang Zongan e Xiao Ning sull’attuale situazione di emergenza in Italia:

“Da quanto abbiamo potuto vedere fino ad ora, e in base alla nostra esperienza, per strada ci sono ancora troppe persone e comportamenti da migliorare.

In base alle prime valutazioni, ci sono atteggiamenti da migliorare: non tutti coloro che stiamo vedendo in strada portano le mascherine o le portano in maniera corretta.

Bisogna poi aprire le finestre ed evitare assembramenti.

Solo se tutti rispetteranno in maniera rigorosa queste indicazioni il 3 Aprile se ne potrebbe uscire.

Abbiamo portato con noi 31 tonnellate di materiali.

In questo modo, ci auguriamo di poter aiutare l’Italia a combattere questa battaglia e a vincerla.

Siamo riusciti in pochissimo tempo a raccogliere tutti i materiali necessari.

Abbiamo portato anche la settima versione della soluzione clinica contro il Covid 19, la versione più aggiornata in questo momento, e quella del piano di controllo e prevenzione del virus.

Sono risultati che sono il frutto del duro lavoro dei nostri colleghi cinesi e ci auguriamo che possano essere utili all’Italia”.