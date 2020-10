In ottemperanza alle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020:

“sono vietate le sagre e le fiere di comunità”

il Comune di Potenza comunica che la “Fiera D’ Li Zang”, prevista il 23 ottobre 2020 in via Della Fisica, non sarà tenuta.a

