Cremonini: “sono a Maratea, luogo del mio cuore, Qui ho iniziato a scrivere canzoni e continuo a vivere momenti importantissimi. Grazie a tutti”!

Cesare Cremonini grande ospite stasera del Festival Marateale, manifestazione cinematografica che in questi giorni sta animando la città di Maratea.

Il noto cantante giunto nella “Perla del Tirreno” scrive:

“Mi trovo a Maratea, luogo del mio cuore, capace di tenere insieme tutti i frammenti della mia vita.

Oggi 31 Luglio mi verrà conferita la “Cittadinanza onoraria” della città di Maratea e il “Premio internazionale Basilicata-Marateale 2022”, in occasione della XIV edizione del festival cinematografico Marateale.

Sono in compagnia di artisti e personalità straordinarie del cinema e dello spettacolo del nostro Paese, con cui sto condividendo questi giorni indimenticabili.

Sono onorato e emozionato per questo riconoscimento che per me oltrepassa il valore professionale per coinvolgere fortemente quello personale.

Qui ho iniziato a scrivere canzoni e ho vissuto e continuo a vivere momenti importantissimi per la mia storia e la mia idea di vita artistica.

Grazie a tutti!”.

