Alla luce delle riserve accumulate, dell’attuale livello della diga e dell’incremento delle sorgenti, il Commissario per l’emergenza idrica, Vito Bardi, ha disposto di utilizzare per fini potabili l’acqua del Camastra non essendo più necessario l’approvvigionamento dal fiume Basento, assicurando una continuità h24 nell’erogazione.

Sottolinea Bardi:

“Sono in atto lavori per garantire questa continuità e per migliorare e rendere più efficiente l’intero sistema idrico regionale”.