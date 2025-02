Da Atene tornano in Basilicata i reperti che sono stati esposti in uno dei luoghi più straordinari dell’Antichità. I dettagli

Missione compiuta!

Da Atene tornano in Basilicata i reperti che sono stati in esposizione a Acropolis Museum – Μουσείο Ακρόπολης, e presso l’i @iicatene, per la mostra temporanea “Civiltà antiche della Basilicata. Tesori ritrovati. XI-VI sec. a.C.”

Lo fanno sapere in una nota i Musei nazionali di Matera che aggiungono:

“È stato per noi motivo di orgoglio saperli fruiti e valorizzati in uno dei luoghi più straordinari dell’Antichità, ma ora ci prepariamo a riaccoglierli.

In questa settimana appena trascorsa, i nostri funzionari archeologi e restauratori sono andati in missione per prendere parte a tutte le operazioni di disallestimento dell’esposizione e di imballaggio dei manufatti per un sicuro viaggio di ritorno.

I reperti stanno già rientrando ai Musei nazionali di Matera, insieme a quelli partiti dal Museo Archeologico nazionale della Siritide e al Museo Archeologico nazionale di Metaponto”.