Dalla Basilicata alla Cina: lo studente Enis Jelassi del Liceo “Galileo Galilei”di Potenza rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Scienze. Complimenti!

Si chiama Enis Jelassi, frequenta la 2°L del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Potenza – indirizzo Scienze Applicate e tra pochi mesi volerà in Cina per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi Internazionali IESO (International Earth Science Olympiad).

Un sogno che diventa realtà dopo un lungo e appassionante percorso, cominciato con la fase d’istituto dei Campionati delle Scienze Naturali 2025, promossi dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), e proseguito poi con le selezioni regionali e nazionali.

La fase finale, da poco terminata, si è tenuta dal 9 all’11 Maggio 2025 presso il Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi, dove Enis ha fatto sentire la voce del “Galilei” superando le due prove selettive previste con entusiasmo ma anche con sacrificio, impegno e decisa preparazione.

Al suo fianco la professoressa Serena Zaza, referente del dipartimento di Scienze Naturali al Liceo Galilei, nonché referente regionale del Campionato delle Olimpiadi di Scienze Naturali e presidente regionale ANISN, impegnata nell’organizzazione, nel coordinamento e nel monitoraggio costante della competizione, per esserne fortemente motivata e positivamente fiduciosa.

Il Liceo G. Galilei, tra le 11 scuole partecipanti al progetto delle Scienze Naturali della Regione Basilicata e tra le 435 scuole distribuite sull’intero territorio nazionale e di due scuole italiane all’estero (scuole del Belgio), si distingue e vince.

La scuola spiega:

“In una competizione dove si sfidano i migliori talenti a livello nazionale, è una scuola della piccola ma tenace Basilicata ad emergere con forza: il liceo Galilei, fiore all’occhiello del panorama scolastico lucano, si conferma ancora una volta una realtà educativa d’eccellenza capace di formare studenti pronti a competere e brillare sulla scena internazionale.

Ora una nuova avventura attende Enis: lo studente parteciperà prima ad uno stage di preparazione in Val D’Aosta a giugno ed in seguito svolgerà la gara internazionale in Cina ad agosto insieme a studenti della sua categoria da tutto il mondo, per mettere alla prova le sue conoscenze in ambito scientifico.

Ma sarà anche un’occasione di incontro, confronto e crescita personale e culturale; Enis sarà cittadino del Mondo”.

A commentare questo importante successo, è il Dirigente scolastico Lucia Girolamo che ha dichiarato:

“Il risultato di Enis ci riempie di gioia e conferma ancora una volta il valore dei nostri studenti e l’eccellenza del corpo docente del Liceo Galilei.

Credo fermamente nel potenziale dei giovani e nel ruolo fondamentale della scuola nel coltivarlo.

Enis è l’esempio perfetto di quanto l’impegno, la determinazione e il supporto di docenti appassionati possano portare a risultati di livello internazionale, ogni limite può essere superato!

Ma un pensiero speciale va anche alla famiglia di Enis, che ha saputo accompagnarlo con discrezione ed ha avuto fiducia nella scuola; allo studente vanno i miei più sinceri complimenti e l’augurio di vivere questa esperienza come un momento di crescita, di orgoglio personale e collettivo; ad entrambi, studente e famiglia, va il più sincero ringraziamento della comunità galileiana che rappresento”.

L’intera comunità scolastica si stringe attorno allo studente in un grande e flagoroso applauso, con l’augurio di continuare a brillare anche sui palcoscenici internazionali.

In bocca al lupo Enis Jelassi!

Il Liceo Galileo Galilei di Potenza, la Basilicata e l’Italia sono con te!”.

