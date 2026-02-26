Demanio marittimo lucano: “Ok una vera e propria riforma attesa dal 1999”. I dettagli

La Prima Commissione consiliare ha approvato la proposta di legge regionale n. 58/2025, presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia e con primo firmatario il consigliere Rocco Leone, recante:

“Attribuzione ai Comuni costieri di parte delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione nella gestione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative“.

Il provvedimento era già stato approvato in Terza Commissione nel marzo 2025 e prosegue ora il suo iter istituzionale in Seconda Commissione prima dell’approdo in Consiglio regionale per la definitiva discussione e votazione.

Dichiara Alessandro Galella:

“Si tratta di una vera e propria riforma attesa dal 1999.

Un intervento organico e strutturale che aggiorna e modernizza la normativa regionale, adeguandola alle esigenze attuali dei territori, in particolare dei comuni costieri”.

Il testo è il risultato di un lavoro approfondito e condiviso all’interno delle Commissioni.

I commissari, attraverso emendamenti migliorativi e contributi tecnici, hanno rafforzato e perfezionato l’impianto normativo, rendendolo più rispondente alle necessità operative degli enti locali e alle nuove sfide di programmazione e sviluppo.

Conclude Galella:

“Prosegue con determinazione il percorso di modernizzazione della Regione Basilicata.

Stiamo aggiornando strumenti normativi fermi da oltre venticinque anni, offrendo ai territori regole più chiare, efficaci e coerenti con le esigenze di crescita e valorizzazione delle nostre comunità”.