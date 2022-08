Disposta la scorta per la PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza Piccininni! Ecco cosa è successo

Libera Basilicata, in una nota, esprime solidarietà e vicinanza nei confronti della PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, Anna Gloria Piccininni:

“Il Ministero dell’Interno ha disposto un servizio di scorta dopo una serie di minacce arrivate nelle scorse settimane all’indirizzo della Pm che, ricordiamo, è titolare dell’inchiesta sull’esistenza di organizzazioni mafiose nel Metapontino.

Alla fine di giugno il Tribunale di Matera ha condannato in primo grado 24 persone del clan Schettino.

Chiediamo che la società civile e il mondo istituzionale tutto faccia sentire la propria voce e si stringa attorno alla dottoressa Piccininni, per fare fronte unico contro chi adotta il bieco atteggiamento mafioso per cercare di rallentare il lavoro di chi opera nel nome della legalità.

Non ci riusciranno: anche noi ci faremo simbolicamente scorta per far sì ancora una volta che la nostra terra bellissima alzi la testa e la voce“.

