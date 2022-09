È morto Bruno Arena: “Ciao grande amico mio”. I dettagli

Addio a Bruno Arena, comico, cabarettista e attore italiano.

Lontano dalle scene da diversi anni, ci lascia all’età di 65 anni.

A darne notizia è stato Paolo Belli, suo amico di lunga data che scrive:

“R. I. P. grande amico mio”.

Nato a Milano il 12 gennaio 1957, di origine messinese da parte di padre, frequenta il liceo artistico, per poi iscriversi all’ISEF e divenire insegnante di educazione fisica.

Insegna in alcune scuole elementari, medie e superiori in provincia di Varese.

Nel 1983 si avvicina allo spettacolo nelle vesti di animatore turistico, esibendosi nei suoi primi spettacoli comici.

Nel 1984 viene coinvolto in un grave incidente automobilistico che lo obbliga a sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche, con la perdita parziale della vista da un occhio.

Proprio questo incidente, che lo ha reso così come appare oggi, viene sdrammatizzato in ogni suo spettacolo con battute sulla propria “bruttezza”.

Nel 1988 conosce Max Cavallari, incontro che gli cambia la vita e che lo spinge verso la carriera cabarettistica.

Proprio nel 1988, durante una passeggiata sulle spiagge di Palinuro, in Provincia di Salerno, insieme a Cavallari forma il duo comico che lo renderà famoso.

Decidono di chiamarsi Fichi d’India, nome scelto per rendere omaggio alla cornice della passeggiata: gli alberi di fichi d’India, appunto.

Il duo comico esordisce sul palco di un locale di cabaret di Varese, il “Fuori pasto”, per poi iniziare ad esibirsi in tutta Italia, tra locali di vario genere.

Nel 1994 i Fichi d’India approdano su Italia 1, all’interno della trasmissione tv “Yogurt”.

Sempre nello stesso anno vengono contattati da Radio Deejay, per la quale iniziano a scrivere e condurre una loro trasmissione, Tutti per l’una, in compagnia di Marco Baldini fino al 1998.

La loro carriera prende il via definitivamente in televisione, su Canale 5, grazie alla partecipazione al programma “La sai l’ultima?”, la famosa gara di barzellette.

Il duo non si fa mai mancare l’approccio dal vivo e tra il 1996 e il 1998 anima le stagioni estive dell’Aquafan di Riccione.

I Fichi d’India appaiono nelle prime edizioni di Zelig, trasmesso da Italia 1, ed è proprio questa esperienza a rendere il duo comico uno dei più famosi d’Italia.

Intorno al 2007 il duo partecipa a Colorado fino al 2012, per poi tornare a Zelig nel 2013.

Inoltre partecipa ad una notevole serie di film comici tra il 1999 e il 2008.

Bruno Arena, sempre con il collega Cavallari, ha partecipato a varie edizioni di Miss Padania, concorso di bellezza organizzato dalla Lega Nord.

Nell’edizione del 2006 i due sono stati oggetto di critiche per alcune battute sui siciliani.

Il 17 gennaio 2013 è vittima della rottura di un aneurisma che gli causa un’emorragia cerebrale durante la registrazione di una puntata del programma Zelig.

Operato d’urgenza, il comico lascia l’Ospedale San Raffaele di Milano l’11 febbraio per trasferirsi in un centro di riabilitazione.

Dopo aver iniziato ad avere alcune reazioni coscienti, il 1º marzo esce dal coma ed inizia la fase di riabilitazione.

Il 5 aprile 2014 Arena fa il primo ritorno in pubblico allo Stadio San Siro durante la partita che vede l’Inter (di cui è tifoso) affrontare il Bologna.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.a

