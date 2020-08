Elezioni 2020: ecco i 13 Comuni della provincia di Potenza che andranno al voto e i candidati sindaci

Si avvicinano le elezioni comunali.

Previste per il 20 e il 21 settembre, vedranno 13 comuni al voto in provincia di Potenza per eleggere il nuovo sindaco:

Acerenza

Avigliano

Carbone

Castronuovo di Sant’Andrea

Cersosimo

Corleto Perticara

Filiano

Francavilla in Sinni

Lagonegro

Moliterno

Sant’Arcangelo

Senise

Tolve

ACERENZA:

– Lista: Acerenza Progetto Comune

Candidato sindaco: Fernando Scattone

– Lista: Viviamo Acerenza

Candidato sindaco: Marco Mauro

AVIGLIANO:

– Lista Civica Avigliano

Candidato sindaco: Giuseppe Mecca

– Lista: Uniti per Avigliano

Candidato sindaco: Antonietta Lucia

– Lista: Avanti Avigliano

Candidato sindaco: Antonio Bochicchio

– Lista: Per Avigliano 2025

Candidato sindaco: Angelo Summa

– Lista: Avigliano Possibile

Candidato sindaco: Adriana Rosa

CARBONE:

– Lista: Onesti e Liberi

Candidato sindaco: Vincenzo Scavello

– Lista: L’Altra Italia

Candidato sindaco: Antonio De Lorenzo

– Lista: Uniti per Carbone

Candidato sindaco: Nicola Consiglio

CASTRONUOVO S. ANDREA

– Lista: Insieme per il futuro

Candidato sindaco: Antonio Bulfaro

– Lista: Castronuova

Candidato sindaco: Matteo Belcore

CERSOSIMO

Lista: Fittipaldi sindaco

Candidato sindaco: Rosa Maria Fittipaldi

– Lista: L’altra Italia

Candidato sindaco: Pantaleo Carrara

– Lista: Cersosimo bene comune

Candidato sindaco: Domenica Paglia

CORLETO PERTICARA

– Lista: Corleto nel cuore

Candidato sindaco: Mario Montano

– Lista: Cambiamenti

Candidato sindaco: Antonio Massari

FILIANO

– Lista: Per Filiano

Candidato sindaco: Giuseppe Nella

– Lista: Movimento 5 stelle

Candidato sindaco: Canio Mancuso

– Lista: Filiano in Comune

Candidato sindaco: Francesco Santoro

FRANCAVILLA IN SINNI

– Lista: Insieme per Francavilla

Candidato sindaco: Romano Cupparo

– Lista: Scelta Comune

Candidato sindaco: Silvana Abitante

LAGONEGRO

– Lista: Insieme con Maria di Lascio

Candidato sindaco: Maria Di Lascio

– Lista: Per Lagonegro

Candidato sindaco: Aldo Michele Radice

– Lista: Cantiere Lagonegro

Candidato sindaco: Tonio Brigante

– Lista: Bene comune

Candidato sindaco: Giovanni Santarsenio

MOLITERNO

– Lista: Di nuovo Moliterno

Candidato sindaco: Antonio Rubino

– Lista: Per il futuro Moliterno

Candidato sindaco: Raffaele Acquafredda

– Lista: Rivivi Moliterno

Candidato sindaco: Angela Latorraca

SANT’ARCANGELO

– Lista: Civicamente insieme

Candidato sindaco: Salvatore La Grotta

– Lista: Progetto S. Arcangelo

Candidato sindaco: Silvio Toma

– Lista: Azione Comune

Candidato sindaco: Vincenzo Nicola Parisi

SENISE

– Lista: Senise nel futuro

Candidato sindaco: Giuseppe Castronuovo

– Lista: Impegno Comune per Senise

Candidato sindaco: Giovanni Asprella

– Lista: Senise nel cuore

Candidato sindaco: Mario Domenico Porzio

TOLVE

– Lista: Ancora Tolve

Candidato sindaco: Pasquale Pepe

– Lista: Uniti per Tolve

Candidato sindaco: Antonio di Lena a

