Elezioni comunali: ecco la lista di tutti i Sindaci eletti in Basilicata

Si è concluso il primo turno delle elezioni amministrative 2025 in molti comuni della Basilicata.

In diverse città è stato già eletto il nuovo sindaco, mentre in alcuni casi, come a Matera, sarà necessario attendere il ballottaggio.

Di seguito l’elenco dei nuovi primi cittadini, con le rispettive liste e percentuali di voto.

Sindaci eletti:

Tolve – Renato Martucci – Tolve in grande – 51,5% con 1.081 voti;

Senise – Eleonora Castronuovo – Senise Responsabile – 45,09% con 1.826 voti;

Lavello – Pasquale Carnevale – Lavello Civica – 60,28% con 3.985 voti;

Atella – Giuseppe Donato Telesca – Costruiamo il domani – 37,05% con 897 voti;

Bernalda – Francesca Matarazzo – Prima Bernalda e Metaponto – 50,92% con 3.117 voti;

Irsina – Giuseppe Candela – Un’altra Irsina – Eletto per superamento quorum del 40%(lista unica);

Montalbano Jonico – Giuseppe Di Sanzo – Avanti Montalbano – 71,24%;

Matera – Nessun sindaco eletto al primo turno.

Ballottaggio a Matera:

Roberto Cifarelli – candidato alleanza civica – 44,32%;