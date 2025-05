Potenza: in provincia non sfugge al fiuto del Carabiniere a quattro zampe “Chase”! L’operazione

Prosegue senza soluzione di continuità l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nell’ambito dei servizi di controllo del territorio.

Nello scorso weekend, a Brienza, i Carabinieri del locale Comando Stazione, supportati dalle unità cinofile di Tito, sono stati impegnati in una mirata operazione volta al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno proceduto all’arresto di un 40enne del luogo risultato, al termine degli accertamenti, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della Benemerita, impegnati nei controlli ad obiettivi già individuati in sede di pianificazione del delicato servizio, sottoponevano l’odierno indagato a perquisizione personale e domiciliare.

Operazioni di Polizia condotte avvalendosi del fiuto del “collega a 4 zampe” Chase che, al loro esito, permettevano di rinvenire e porre sotto sequestro 46 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish e Marijuana già suddivisa in dosi, la somma di 120 euro in contanti ed un “kit tenda” per la coltivazione casalinga di piante di cannabis.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Potenza, rimanendo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Nell’udienza svoltasi nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza, a fronte degli elementi probatori raccolti, ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e ha applicato, nei confronti dell’indagato – per il quale, giova ricordarlo, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva – la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il risultato operativo conseguito, frutto di un costante presidio e profonda conoscenza del territorio, rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’incessante impegno profuso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nella tutela della legalità sul territorio di tutta la Provincia.