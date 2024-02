Ente Pro Loco Basilicata in uno dei “Borghi più belli d’Italia”: ecco i prossimi appuntamenti in programma

In occasione della presentazione de “La clinica dei paesi” fondata da Pietro Micucci grazie all’ospitalità del Sindaco di Guardia Perticara (Pz) Pasquale Montano e della Pro Loco Guardia Perticara presieduta da Rosa Lauria si è svolta la riunione del Consiglio regionale dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps presso la sala consiliare di uno dei Borghi più belli d’Italia, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Al centro dell’incontro, si legge in una nota di Ente Pro Loco Basilicata Aps, la programmazione ed organizzazione degli eventi regionali e la partecipazione agli appuntamenti nazionali promossi dalla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps.

Il consiglio regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps presieduto dal Presidente Rocco Franciosa e composto dalla Vicepresidente Maria Teresa Romeo, dal Segretario Gaetano Vitale, dai Consiglieri regionali Giovanni Moreno, Franco Tornese, Carmine Castronuovo e Pietro Marino ha approvato il “Bilancio Consuntivo” anno precedente e programmato i prossimi appuntamenti sul territorio lucano.

Le Pro Loco Basilicata affiliate a Ente Pro Loco Italiane, fa sapere il Presidente regionale Rocco Franciosa, si incontreranno.

sabato 2 Marzo 2024 a Rivello (Pz) per l’Assemblea regionale,

domenica 7 Aprile 2024 a Lavello (Pz) per il Corso di Formazione – Aggiornamento Haccp – buone pratiche per l’organizzazione degli eventi,

venerdì 21 Giugno 2024 a Scanzano Jonico (Mt) per la Festa della Musica.

Al lavoro la macchina organizzativa anche per gli appuntamenti nazionali promossi da Epli – Ente Pro Loco Italiane presieduta da Pasquale Ciurleo:

martedì 12 marzo 2024 a Roma in Senato la Cerimonia di consegna dei Marchi di qualità EPLI “Sagra d’ Eccellenza” a Pro Loco Barile per il “Festival dell’ Aglianico del Vulture – Sagra Tumact Me Tulez” e alla Pro Loco Calvello per la “Sagra della Castagna”, la Carta Nazionale Palli, Cortei e Rievocazioni Storiche alla Pro Loco Lavello per il Corteo “Corrado IV – Il Sogno di un Imperatore” e alla Pro Loco Laurenzana per la rievocazione “Il Brigante Taccone – Re di Calabria e Basilicata”,

martedì 23 aprile 2024 sempre a Roma in Senato la Cerimonia di Premiazione del Concorso Nazionale Eplibriamoci con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana Unesco in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore,

sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 a Caserta presso la Reggia di Caserta l’ Assemblea Nazionale Ente Pro Loco Italiane grazie all’ospitalità di Epli Campania.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione organizzativa degli eventi in programma in Lucania le Pro Loco Rivello, Pro Loco Lavello, Pro Loco Scanzano Jonico APS e l’ Ente Pro Loco Italiane – conclude il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa – per l’importante attività di coordinamento e rappresentanza con un’intensa attività di valorizzazione dell’azione di promozione, accoglienza, informazione e animazione sociale, culturale e turistica che le Pro Loco svolgono nei paesi in sinergia con le istituzioni, gli enti del terzo settore e le imprese per lo sviluppo economico del territorio.