FCA Melfi: conferma ufficiale della sospensione fino al 3 maggio

Riceviamo e pubblichiamo una nota della RSA Uilm di Stabilimento:

“Si è appena conclusa una call conference con FCA alla presenza della RSA di Stabilimento.

Fca ha confermato ufficialmente che la sospensione dell’ attività produttiva per lo stabilimento di Melfi è prorogata fino al 3 maggio, così come previsto dall’ultimo DPCM del 10 aprile.

A partire da martedì 14 aprile riaprirà lo stabilimento esclusivamente per le attività di pilotino e driver – collaudo su pista di nuovi modelli – inerenti a ricerca e sviluppo per i nuovi modelli “Ibrido”; tale riapertura è in linea con i decreti in essere e interesserà mediamente, per la settimana prossima, circa 100 lavoratori.

Questo avvio graduale relativamente alla ricerca e allo sviluppo è da considerarsi un elemento positivo perché è la conferma che il piano industriale e la preparazione per i nuovi modelli non si arresta, anzi vengono poste in essere le condizioni necessarie per il futuro produttivo dello Stabilimento di Melfi.

In relazione alle linee guida dell’accordo sulla sicurezza dei lavoratori, firmato nei giorni scorsi unitariamente, martedì 14 aprile si terrà una riunione con gli RLS di stabilimento al fine di rendere esigibile il suddetto accordo che dovrà garantire la sicurezza dei lavoratori alla ripresa delle attività produttive.

Accordo che prevede, oltre le misure contenitive per il contagio già precedentemente assunte, anche la dotazione di mascherine, occhiali e guanti all’intero personale e la misurazione della temperatura all’ingresso dello stabilimento.

Fermo restando queste disposizioni, FCA, nel rispetto di tali norme, riconvocherà settimanalmente la RSA in call conference per discutere lo stato di avanzamento delle attività in corso”.

