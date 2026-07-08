Festa del Donatore a Brienza: medaglie d’oro per i “campioni di solidarietà” Fidas

Si terrà il prossimo 11 luglio al santuario del S.S. Crocifisso di Brienza la “Festa del Donatore e del volontario Fidas Basilicata”.

Un momento di condivisione di tutte le sezioni della Regione – si legge nel comunicato diffuso dall’Ufficio stampa di Fidas Basilicata – che si incontrano per celebrare gli importanti traguardi non solo della federata ma anche dei singoli donatori che sono il vero motore dell’associazione.

Il luogo è il Santuario dei Donatori di Fidas Basilicata con decreto del Vescovo Agostino Superbo del 15 giugno 2011, a seguito di una intuizione del direttivo della locale sezione Fidas Brienza che fu sostenuta da Fidas regionale per legare il valore del dono del sangue alla secolare spiritualità del Santuario del S.S. Crocifisso.

Ci sarà, infatti, un momento dedicato ai “Campioni di Solidarietà” nel quale – prosegue la nota – tutte le donne che hanno donato almeno 40 sacche e tutti gli uomini che hanno donato almeno 60 sacche riceveranno una medaglia d’oro targata Fidas Basilicata.

“Riteniamo importante festeggiare ogni traguardo dei nostri preziosi donatori che tendono il braccio alla solidarietà in maniera costante e periodica”, ha dichiarato la Presidente di Fidas Basilicata, Isabella Cammarota, “e in questa occasione saranno complessivamente 26 le donne premiate e 19 gli uomini. Ci sono sezioni più storiche e più grandi che svettano come sempre, tra cui Grassano (10), Potenza (6), Scanzano Jonico (6), Irsina (5) e tutte le altre che seguono. Siamo orgogliosi dei risultati complessivi degli ultimi anni.

Nel 2025 abbiamo registrato ben 497 nuovi iscritti che si aggiungono agli oltre 9000 donatori attivi, frutto di un impegno costante su tutto il territorio regionale. Abbiamo iniziato a raccogliere plasma anche in altre sezioni, come nella neonata sezione di Balvano, e per i mesi estivi abbiamo lanciato una campagna di comunicazione di affissioni 6×3, nei due capoluoghi di provincia, e nel metapontino a Policoro.

Generalmente scegliamo l’estate per svolgere questi eventi anche per dare un segnale ancora più forte rispetto alla naturale flessione di raccolta.

A volte il caldo, a volte l’essere concentrati sulle vacanze, fa dimenticare ai donatori che è necessario donare anche in estate, perché occorre garantire le scorte per assicurare le attività ospedaliere: trasfusioni, interventi chirurgici, emergenze. Essere donatore non solo implica accettare corretti stili di vita per tutelare la propria salute e quella del ricevente, ma è anche un atto consapevole di responsabilità sociale.

La donazione è un atto di solidarietà che non chiede nulla in cambio, ma si fonda su un concetto di cooperazione tra cittadini e istituzioni: nessun sistema sanitario può funzionare senza i donatori. Vi aspettiamo tutti al Santuario a Brienza per trascorrere un pomeriggio insieme e concludere con una serata di Festa in piazza.”

Il fitto programma organizzato in collaborazione con la sezione di Fidas Brienza, guidata da Giuseppina Parente, prevede l’arrivo delle delegazioni entro le 17 quando Don Parroco don Shibu Sebastian Keezhevettil …. Officerà la Santa Messa, a seguire un rinfresco per tutti i volontari, i donatori e le delegazioni delle sezioni arrivate da tutta la regione.

Alle 20 si prevede la partenza per il centro di Brienza per le premiazioni e un momento di Festa da condividere anche con la comunità burgentina che sarà allietato della PETROS ANIMATION BAND. Un ringraziamento a tutte le aurtorità civili ed ecclesiali che parteciperanno. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Brienza e del P.O. Val D’Agri – Melandro – Sauro – Camastra.