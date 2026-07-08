Serie Rai a Maratea: cercasi nuovi volti per la produzione con Rocco Papaleo! Ecco come partecipare

𝗟𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 𝘁𝘃 𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘁𝗲𝗮.

Questo l’annuncio di Lucana Film Commission:

“C𝗲𝗿𝗰𝗮𝘀𝗶 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗥𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗣𝗮𝗽𝗮𝗹𝗲𝗼

Sono aperte le selezioni per comparse e figurazioni da inserire nel cast di una nuova e importante produzione Rai con protagonista l’attore lucano Rocco Papaleo.

Le riprese si svolgeranno in Basilicata a partire da settembre 2026.

La ricerca è rivolta a persone residenti o domiciliate a Maratea e nei comuni limitrofi, oppure disponibili a raggiungere autonomamente la località delle riprese.

Non è richiesta esperienza pregressa nel settore.

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili qui: https://www.facebook.com/share/1GDfF91iV7/?mibextid=wwXIfr“.