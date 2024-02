Forte vento a Potenza: albero si spezza! Vigili del Fuoco sul posto

Ancora disagi dovuti al maltempo.

A Potenza, a causa del forte vento che si è abbattuto a partire dalla nottata passata, un albero è semi caduto sulla strada, bloccato dal palo dell’illuminazione.

Un cittadino ha fatto sapere alla nostra Redazione:

“Ho provveduto a chiamare i Vigili del Fuoco che sono intervenuti alle 2 circa, nella zona di via Vaccaro, prima della curva che a sinistra conduce in via degli Oleandri.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due mezzi APS e pick-up”.

Queste alcune foto dell’albero.