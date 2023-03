Frana sulla SS18 e lavori porto di Maratea: questi gli ultimi aggiornamenti

Il Sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, fa sapere:

“Abbiamo organizzato un incontro con i residenti della frazione di Castrocucco e con tutti gli interessati, per aggiornare sulle attività sin qui svolte e su quelle programmate per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità sulla SS18 nel tratto di Castrocucco.

Sarà presente l’Assessore regionale Donatella Merra”.

Come riporta ansa per quanto riguarda il Porto:

“Il contratto per i lavori di ripristino del porto di Maratea (Potenza) ‘è stato firmato il giorno 16 marzo, e gli interventi saranno eseguiti con la massima urgenza’: lo ha garantito il sindaco della cittadina tirrenica, Daniele Stoppelli, al prefetto di Potenza Michele Campanaro, che ha convocato stamani un incontro per fare il punto su quanto occorre per rimettere in sicurezza la struttura e renderla fruibile.

‘Sono lavori di semplicissima esecuzione su pavimentazione, griglie e controllo dell’antincendio’, ha ribadito Stoppelli nel secondo incontro, dopo quello dello scorso 8 febbraio, su una questione che sta riguardando anche l’attività lavorativa dei pescatori, rappresentati al tavolo istituzionale da Manuel Chiappetta, dell’Impresa di pesca Maratea'”.

