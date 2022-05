Futuro incerto per il Potenza Calcio: questa la situazione

Il Potenza Calcio scrive:

“Con grande preoccupazione si comunica che successivamente alle dichiarazioni espresse già dal mese di Gennaio di quest’anno dal presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, e rimarcate durante la conferenza stampa del 26 Aprile scorso; successivamente alla formalizzazione del disimpiego dell’attuale Società nel proseguimento della sua gestione comunicata in data 6 maggio 2022 al sindaco di Potenza e all’assessore allo Sport (con consequenziale consegna delle chiavi dello stadio “A. Viviani).

Ad oggi non è pervenuta nessuna manifestazione di interesse da parte di terzi per l’acquisizione del Club né comunicazioni su possibili “interventi” atti a garantire la continuità sportiva e societaria considerando che manca poco più di un mese alla scadenza per l’iscrizione del Potenza Calcio alla Stagione 2022/2023 del Campionato di Serie C”.

