Gas, il prezzo è ai massimi: quanto pesa sulle tasche delle famiglie italiane

Il prezzo del gas non accenna a fermarsi e, superando i 59 euro al megawattora, tocca i massimi da febbraio 2023.

Questo trend al rialzo come riporta ilgiornale.it, che dall’inizio dell’anno registra un incremento del 20,4%, sta suscitando preoccupazioni per le ricadute sui consumatori italiani, già alle prese con bollette energetiche in costante aumento.

Secondo Assoutenti, le tensioni sui mercati del gas si rifletteranno direttamente sulle bollette delle famiglie italiane.

Le tariffe attuali risultano in media superiori del 21,1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Una famiglia tipo con un consumo di 1.400 metri cubi di gas si ritrova a pagare circa 309 euro in più rispetto al 2024“, ha dichiarato il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.

La situazione potrebbe peggiorare se i rincari dovessero continuare.

Melluso sottolinea la necessità di un intervento governativo per contenere i costi in bolletta, promuovendo iniziative di risparmio energetico e rafforzando il Servizio a Tutele Graduali, che offre supporto ai cittadini più vulnerabili.

Un momento cruciale sarà il 26 febbraio, quando la Commissione Europea presenterà un nuovo piano per affrontare la crisi energetica.

L’attenzione è rivolta anche ai livelli degli stoccaggi europei, che rappresentano un indicatore chiave per la stabilità del mercato.

In Italia, al 10 febbraio, i siti di stoccaggio risultano riempiti al 58%, una percentuale inferiore a quella del 2023 (61%) ma superiore alla media degli ultimi cinque anni (55%).

In termini assoluti, considerando anche la riserva strategica, la disponibilità in giacenza è oggi di 11,1 miliardi di metri cubi, leggermente inferiore agli 11,4 miliardi del 2023 ma ben al di sopra della media quinquennale di 10,3 miliardi.

Nonostante questi dati rassicuranti, la volatilità dei prezzi e la dipendenza dalle importazioni rendono il quadro incerto.

L’aumento del costo del gas rischia di pesare ulteriormente sulle famiglie italiane, già colpite dall’inflazione e dal caro energia.