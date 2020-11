Genzano e Irsina “zone rosse”: “la decisione è stata condivisa con le amministrazioni locali?”. Ecco l’intervento alla Camera dei Deputati

Con un Comunicato Stampa l’on. Cillis del Movimento 5 stelle porta a conoscenza del suo intervento oggi alla Camera dei deputati sui problemi derivanti dalla decisione di dichiarare “zone rosse” Genzano di Lucania (PZ) e Irsina (MT).

L’on. Cillis così riferisce ai Deputati:

“L’emergenza Covid sta mettendo a dura prova tutto il territorio nazionale, mettendo in difficoltà le comunità che vengono colpite.

In particolare rivolgo il mio pensiero alle comunità di Genzano di Lucania (PZ) e Irsina (MT), entrambe sono state dichiarate ‘zone rosse’ dal Presidente di Regione Bardi.

Tale ordinanza piombata all’improvviso sulle comunità ha indotto le stesse a non riuscirsi ad organizzare per bene.

Si sono creati grandi disagi che hanno colpito i lavoratori e tutta la struttura dei comuni.

In particolare nel comune di Genzano di Lucania (PZ) si è verificato un impedimento nel transito essendo questa cittadina importante per tutto l’asset delle comunicazioni del Nord-Est della Basilicata, ha creato problemi non solo alla comunità genzanese ma anche a tutte le altre.

Con questo mio appello vorrei capire come e quando sono state prese queste decisioni e se sono state in realtà condivise con le amministrazioni locali“.

Nel comunicato si apprende che con successivo atto di sindacato ispettivo, l’on. Cillis chiederà l’attenzione del Ministro degli Interni, dr.ssa Lamorgese, al fine di garantire (anche per il futuro in decisioni così delicate) una gestione che coinvolga i Comuni.a

