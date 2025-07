Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia: la Basilicata celebra tradizione, identità e comunità

Ieri, domenica 13 luglio, la Basilicata ha celebrato con entusiasmo la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia, un evento promosso e organizzato dall’UNPLI che ogni anno unisce idealmente tutto il Paese nel segno della cultura, della partecipazione e dell’identità condivisa.

Istituita nel 2018, questa giornata rappresenta un’occasione unica per riconoscere e valorizzare il lavoro straordinario delle migliaia di volontari che ogni giorno operano con passione per promuovere e tutelare il patrimonio locale.

Delle circa ottanta Pro Loco Unpli Basilicata, 21 quelle che mediante iniziative diffuse hanno animato borghi, piazze e centri storici, offrendo momenti di condivisione e riscoperta delle tradizioni.

I cittadini hanno potuto partecipare a passeggiate naturalistiche, degustazioni di prodotti tipici, rassegne, presentazioni di libri, giochi di strada, e a tante attività dedicate a riscoprire il valore del patrimonio culturale e linguistico lucano. Non sono mancate collaborazioni con altre associazioni ed enti locali, a conferma della capacità delle Pro Loco di fare rete e generare sinergie virtuose sul territorio.

La Giornata Nazionale delle Pro Loco non è solo una festa: è il riconoscimento del ruolo fondamentale che queste associazioni svolgono nel preservare e tramandare la memoria collettiva, nel rafforzare il senso di appartenenza e nel promuovere una forma di turismo sostenibile e autentico. Le Pro Loco, presenti in ogni angolo del Paese, sono un presidio attivo di cittadinanza, cultura e accoglienza. Sono le sentinelle della bellezza e dell’identità locale, capaci di trasformare il volontariato in una forma concreta e partecipata di amore per il proprio territorio.

Durante la 12ª edizione de “I Sapori della Tradizione” organizzata dalla Pro Loco “Terra dei Padri” di Paterno, il Presidente del Comitato Regionale UNPLI Basilicata ha voluto lanciare un messaggio di ringraziamento a tutte le Pro Loco lucane impegnate in questa giornata:

“Questa Giornata Nazionale è un inno alla nostra storia, alla nostra gente e ai luoghi che rendono la Basilicata unica. Le Pro Loco sono motore pulsante delle nostre comunità: con il loro lavoro silenzioso ma incessante danno voce ai territori, recuperano tradizioni, creano ponti tra generazioni e costruiscono coesione sociale.

A tutti i volontari va il mio più profondo grazie: il vostro impegno quotidiano rende possibile un’Italia più consapevole, più unita e più orgogliosa delle proprie radici”.

Ancora una volta, la rete delle Pro Loco si è dimostrata una forza viva e insostituibile, capace di raccontare e custodire l’Italia più vera, a partire dal cuore della Basilicata.