Antincendo Boschivo: grande partecipazione al corso di formazione specialistica promosso dal Gruppo Lucano e aperto anche alle altre organizzazioni di Protezione Civile

Prosegue con grande partecipazione il Corso di Formazione Specialistica Antincendio Boschivo (AIB) promosso dal Modulo Formazione del Coordinamento Nazionale del Gruppo Lucano di Protezione Civile, iniziativa che rientra nell’ambito delle attività di preparazione e potenziamento delle competenze operative del volontariato in vista dell’imminente Campagna Antincendio Boschivo.

Il percorso formativo, giunto al Modulo 4 – Tecniche operative AIB e sicurezza degli operatori, ha registrato circa 180 iscritti, confermando il forte interesse verso le attività specialistiche legate al contrasto degli incendi boschivi.

L’iniziativa, oltre ai volontari del Gruppo Lucano, vede la partecipazione di volontari appartenenti ad altre organizzazioni di protezione civile, favorendo così il confronto, la collaborazione e l’interoperabilità tra diverse realtà.

Evidenzia il responsabile nazionale del Modulo Formazione del Gruppo Lucano di Protezione Civile, Giuseppe Muscatello:

“L’obiettivo del percorso è quello di fornire ai volontari competenze operative, procedure e strumenti utili per affrontare le attività AIB in sicurezza, promuovendo al tempo stesso capacità di coordinamento, lavoro di squadra e integrazione tra le diverse componenti del sistema di Protezione Civile”.

Il percorso è stato strutturato sulla base di contenuti comuni e principi operativi condivisi, senza dimenticare che le attività Antincendio Boschivo vengono disciplinate dai rispettivi sistemi regionali di riferimento e dalle procedure previste nell’ambito delle singole Campagne AIB regionali.

La giornata conclusiva del percorso è in programma domenica 24 maggio a Pergola di Marsico Nuovo dove si terrà il Modulo 5 – Il concorso dello Stato alla lotta agli incendi boschivi con esercitazione finale e verifica delle competenze.

La giornata vedrà la partecipazione dei rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Servizio Volontariato, del Servizio Rischio Ambientale, Antropico e da Incendi Boschivi, oltre ai Funzionari della Regione Basilicata e della Regione Calabria, a conferma della valenza istituzionale e interregionale del percorso.

Nel pomeriggio di domenica, inoltre, le attività proseguiranno presso la Base Operativa di Tramutola del Gruppo Lucano, dove i partecipanti prenderanno parte ad attività addestrative pratiche con impiego di moduli e mezzi AIB, operando in gruppi organizzati e simulando procedure operative reali finalizzate al consolidamento delle competenze acquisite durante il percorso formativo.

Il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia, pone l’accento sull’importanza della formazione:

“Puntare sulla formazione significa investire nelle persone, nella sicurezza degli operatori e nella capacità di risposta delle organizzazioni sul territorio.

La partecipazione registrata in questo percorso dimostra la volontà dei volontari di crescere, mettersi in gioco e contribuire con competenza e spirito di servizio alla tutela delle comunità”.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di crescita e formazione del volontariato organizzato, finalizzato a rafforzare preparazione, sicurezza e capacità operative sul territorio.