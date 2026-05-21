Potenza: per il centro storico più parcheggi e più opportunità. Ecco i dettagli

“Uno degli obiettivi centrati dall’Amministrazione Comunale, guidata dal nostro Sindaco Vincenzo Telesca, è stato aver ammodernato il Regolamento della Sosta”.

È quanto dichiara l’assessore Giuzio che scrive:

“Grazie al lavoro dei Consiglieri Comunali abbiamo introdotto una riorganizzazione dei parcheggi nel Centro Storico e nelle aree contigue, con l’obiettivo di conciliare le esigenze dei residenti con quelle delle attività commerciali e di chi frequenta il cuore della città.

50 stalli riservati ai residenti:

Abbiamo individuato aree dedicate esclusivamente ai titolari di permesso di sosta Zona I.a, garantendo spazi sempre disponibili a chi vive nel Centro Storico.

53 stalli a rotazione veloce:

Nei punti a maggiore vocazione commerciale sono stati istituiti parcheggi con sosta massima di 120 minuti dalle ore 9:00 alle ore 21:00, per favorire il ricambio dei veicoli e rendere più semplice trovare posto per commissioni, acquisti e servizi.

Dalle 21:00 alle 9:00 la sosta nei parcheggi a rotazione veloce sarà libera e senza limiti orari.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore nei prossimi giorni, presumibilmente a partire da lunedì 25 maggio, una volta completate le attività di installazione della segnaletica e degli adeguamenti necessari.

Nei prossimi giorni approfondiremo sui canali ufficiali del Comune di Potenza ancor più nel dettaglio le zone interessate da questi cambiamenti.

Questo è solo il primo passo di un percorso più ampio: in una fase successiva il sistema della rotazione veloce sarà esteso anche a Corso Umberto I e al lato destro di Corso Garibaldi, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la disponibilità di posti auto a servizio delle attività commerciali e dei cittadini.

Una città più accessibile si costruisce attraverso regole semplici, chiare e pensate per migliorare la qualità della vita di chi vive, lavora e visita il nostro Centro Storico”.