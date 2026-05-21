Acquedotto Lucano e Sindaco di Ruoti: intesa su fognature e gestione idrica. I dettagli

Il Comitato di Direzione di Acquedotto Lucano si apre ai Sindaci del territorio, segnando un passaggio significativo nel nuovo corso aziendale orientato all’open government e alla programmazionepartecipata degli interventi.

Su invito del Direttore Generale, Luigi Cerciello Renna, ha preso parte ai lavori il Sindaco di Ruoti, Franco Gentilesca, che ha partecipato direttamente alla riunione operativa del gruppo interno al Gestore idrico.

Al centro dell’incontro, l’analisi degli interventi pianificati e la definizione delle attività da programmare sul territorio comunale di Ruoti.

Particolare attenzione è stata dedicata ai collettori fognari delle località Quartolani e Caivano.

A tal riguardo sono stati approfonditi gli interventi prioritari da attivare in un’ottica di miglioramento e potenziamento del sistema di raccolta e di allontanamento dei reflui.

Sul fronte dell’approvvigionamento idrico è stata approfondita la situazione della sorgente ubicata nell’area di Tamburo, che allo stato non ricade nelle competenze del servizio idrico integrato regionale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rinnovamento gestionale avviato da Acquedotto Lucano, che punta a rafforzare il dialogo diretto con le Amministrazioni comunali.

Acquedotto Lucano conferma così la volontà di consolidare un modello operativo fondato su ascolto, confronto e programmazione congiunta, nella direzione di un servizio sempre più vicino alle esigenze delle comunità locali.