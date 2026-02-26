Meteo: su Potenza bel tempo e temperature sopra le medie. Le previsioni

Nei prossimi giorni un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Venerdì 27 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 6°C.
Sabato 28 Febbraio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.