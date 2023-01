Grande vittoria per l’Academy Basket Potenza che finisce in testa alla classifica! Complimenti ragazzi

L’Academy Basket Potenza batte anche Nola nel finale (76-69) e si issa momentaneamente in testa alla classifica del campionato di C Silver.

Nell’anticipo della 15^ ed ultima giornata del girone d’andata, i potentini devono però soffrire più del previsto per avere ragione di una squadra giovane e combattiva a dispetto dei soli sette elementi con cui si è presentata al PalaPergola, quattro dei quali nati tra il 2003 e 2004 e letteralmente presa per mano dai 35 punti di un incontenibile Caporaso.

L’Academy, al contrario, nonostante un buon inizio (8-2) propiziato da due triple in fila in transizione di Esposito, fatica a prendere il ritmo e trovare l’allungo, finendo anzi per subire il primo sorpasso proprio sulla sirena di metà gara, grazie alla tripla di un Caporaso salito già a quota 21.

Complice anche la scavigliata a fine primo quarto di Vaccaro (tenuto precauzionalmente in panchina per il resto della sfida), Bochicchio opta per lo stesso quintetto lungo l’intero secondo tempo, ma Nola non desiste e anzi si spinge fino al +8 (52-60) ad inizio quarto periodo ed è ancora +5 (64-69) su un’altra prodezza del suo top scorer, nonostante l’encomiabile difesa di Leone finisca col passare dei minuti per rendergli la vita più difficile.

Torlontano (16 punti e 13 rimbalzi) sfrutta il suo strapotere fisico e diventa un fattore nell’area colorata, ma servono anche due triple in fila – saranno tre nell’intero quarto periodo – di Edoardo Angius a far tirare un sospiro di sollievo ai padroni di casa, che sorpassano proprio all’imboccare dell’ultimo minuto (71-69).

Sarà proprio il play sardo, autore di 13 dei suoi 19 punti nell’ultima frazione, a chiudere dalla lunetta definitivamente il break di 12-0 e il conto di una sfida che permette all’Academy di preservare la sua imbattibilità casalinga e soprattutto, almeno fino alle altre partite del weekend, di raggiungere Cercola in vetta alla classifica.

Academy Basket Potenza – Cap Nola 76-69 (25-20; 38-39; 51-59)

Academy Basket: Gotelli 9, Vece ne, D’Urzo 2, Muscillo 2, Torlontano 16, Rinaldi 6, Angius 19, Esposito 17, Vaccaro 2, Leone 3. All. Bochicchio, Ass. Coluzzi

CAP: Saveriano, Nunziata, Guida 8, Caporaso 35, Maietta 4, Sangermano 7, De Sena 15. All. Caporaso

Arbitri: La Corte di Salerno e Meo di Angria

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)