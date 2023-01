Potenza: il Prefetto ha ricevuto il nuovo Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata. Buon lavoro

Stamane il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, nella sede del Palazzo del Governo, il nuovo Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, l’ Ing. Vincenzo Ciani.

Nel suo qualificato percorso professionale, il Dirigente Generale, originario della provincia di Potenza, ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi.

Prima di approdare, nei giorni scorsi, alla guida della Direzione regionale della Basilicata, l’Ing. Ciani è stato infatti incaricato delle reggenze dirigenziali del Comando di Novara e dei posti di funzione dirigenziale del Comando di Torino e della Direzione regionale del Piemonte.

Successivamente ha assunto il ruolo di Comandante provinciale dei VVF de L’Aquila, di Comandante provinciale metropolitano dei VVF di Bari e, da ultimo, di Direttore regionale dei VVF del Molise.

Nel corso del cordiale incontro, il Prefetto Campanaro ha manifestato il proprio apprezzamento per il lavoro straordinario svolto dai Vigili del Fuoco al servizio della collettività ed ha ricordato la proficua collaborazione già in atto con la Direzione regionale, con particolare riferimento all’attività di contrasto agli incendi boschivi che vede ogni anno la sottoscrizione, anche con la Regione Basilicata, di una Convenzione per il potenziamento del dispositivo dei Vigili del Fuoco tramite l’organizzazione di squadre aggiuntive in assetto AIB (anti incendio boschivo).

Ha sottolineato a fine visita il Prefetto Campanaro:

“La storica collaborazione tra Prefettura di Potenza e Vigili del Fuoco si è particolarmente intensificata negli ultimi anni, in occasione di numerosi eventi che hanno richiesto un sempre maggiore coinvolgimento di un Corpo che dispone di eccezionali professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico e di specialistiche risorse strumentali, oltre a svolgere un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni e dell’ambiente.

Formulo i migliori auguri all’Ing. Vincenzo Ciani per le nuove sfide che lo attendono in questa terra, che è anche la sua, e di cui sicuramente conosce già a fondo le problematiche che, sono certo, saprà affrontare egregiamente”.

