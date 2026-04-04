Guerra in Iran, prima stangata sul gas: i dettagli

È aumentato del 19,2% il prezzo del gas a marzo per gli utenti vulnerabili, fissato dall’agenzia pubblica per l’energia Arera.
La tariffa, si apprende da ansa, è arrivata a 130,97 centesimi al metro cubo, contro i 109,85 di febbraio.
Scrive Arera:
“Dopo il calo registrato a febbraio , il mese di marzo 2026, a causa del conflitto in Medioriente, ha visto le quotazioni all’ingrosso in deciso aumento rispetto a quelle registrate nel mese precedente.
Pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 52,12 euro al megawattora“.
A febbraio era 35,21 euro.