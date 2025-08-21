I Laghi di Monticchio diventano set della fiction “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”! I dettagli

I prossimi 6-8 Settembre 2025 la fiction Rai di grande successo “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” farà tappa ai Laghi di Monticchio per alcune giornate di riprese.

Un’occasione di straordinaria visibilità per il territorio, che vedrà la sua bellezza naturale entrare nelle case di milioni di telespettatori italiani.

Sottolinea il Presidente del Parco, dr.ssa Francesca Di Lucchio:

“La scelta dei Laghi di Monticchio come set non è casuale: conferma la capacità del Parco Naturale Regionale del Vulture di attrarre produzioni di rilievo e dimostra il potenziale del territorio come scenario naturale di grande fascino.

Non si tratta solo di una prestigiosa vetrina ma di un’opportunità che dobbiamo essere capaci di cogliere tutti insieme.

Se il cinema ci regala visibilità, tocca a noi trasformarla in crescita, lavorando in sinergia per uscire dalla stagnazione che troppo a lungo ha frenato il Vulture.

Il Parco, in questo momento, è impegnato in una serie di iniziative per migliorare l’accoglienza e la ricettività, con l’obiettivo di accompagnare eventi come questo in un percorso strutturale di rilancio turistico e culturale.

L’arrivo di “Imma Tataranni” a Monticchio rappresenta quindi non solo un riconoscimento alla straordinaria cornice naturalistica del Vulture, ma anche un segnale di fiducia verso un territorio che vuole e deve guardare al futuro con nuove ambizioni”.