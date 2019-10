Il Bari vince ed il Potenza rimane primo in classifica da solo! Bellissima sensazione

Grande l’attesa per il match che oggi ha visto protagoniste le squadre del Potenza Calcio e del Teramo, le quali si sono ritrovate dopo aver entrambe giocato Mercoledì.

In occasione dell’evento, valido per il 9° turno del Girone C di Serie C, è stata indetta la “Giornata Rossoblu”, perciò niente abbonamenti o ingressi di favore.



Oggi il nostro glorioso stadio ha raccolto tutto il cuore di Potenza, con un tifo delle grandi occasioni e una giornata che si preannunciava soleggiata, speranzosa in un agognato primo posto.

Dopo anni di assenza dall’apice della classifica della Serie C, tutti hanno sognano all’unisono.

Un primo tempo con reti inviolate non lasciava ben sperare, ma al 2′ minuto di recupero Longo ha piantato un calcio in porta sull’importante assist di Giosa.

Il Potenza ha trionfato e, con lui, migliaia di tifosi.

Con la vittoria del Bari (2-0, contro la Ternana), il Potenza finalmente assapora, dopo tantissimi anni, il primo posto il classifica.