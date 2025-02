Il Campo Sportivo di Avigliano è ufficialmente di proprietà del Comune: i dettagli

Il Campo Sportivo di Contrada Cefalo da oggi è ufficialmente di proprietà del Comune di Avigliano.

Dopo circa 60 anni l’Impianto risulta ufficialmente di proprietà dell’Ente dopo una complessa attività tecnico amministrativa che oggi consente finalmente di superare criticità storiche.

Infatti, a partire dal 2020 l’amministrazione comunale di Avigliano si è vista impossibilitata a candidare a finanziamento progettazioni volte al miglioramento strutturale dell’impianto.

Soddisfazione da parte dell’Assessore allo Sport del Comune di Avigliano:

“Il risultato raggiunto in data odierna, rappresenta un prerequisito essenziale per realizzare la Cittadella dello Sport presentata ai cittadini in campagna elettorale.

Voglio ringraziare gli uffici comunali e il Geometra Franco Masi per il supporto tecnico essenziale al raggiungimento di questo obiettivo.

Il prossimo step è la realizzazione di un progetto esecutivo di cui mi farò portavoce con l’intera comunità aviglianese”.