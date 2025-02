Potenza, partita Sorrento-Cerignola: divieto di vendita dei tagliandi per questa tifoseria

Si disputerà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, nella giornata di Domenica 23 Febbraio 2025, la partita di calcio “Sorrento – Cerignola”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 6 del 12 Febbraio 2025, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza il cennato incontro di calcio “Sorrento – Cerignola” in ragione dell’astio profondamente radicato tra tifosi lucani e cerignolani, sfociato anche in gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Da ultimo, si segnalano gli episodi di violenza registratisi in occasione della gara “Sorrento – Cerignola” del 9 settembre 2023.

In tale circostanza, i tifosi del Cerignola e del Potenza tentarono a più riprese di addivenire allo scontro; evento scongiurato dall’intervento delle Forze dell’Ordine.

Analoghe turbative si sono registrate in circostanze in cui le frange ultras di Potenza e Cerignola si sono incontrate lungo gli itinerari percorsi per raggiungere le sedi delle rispettive trasferte.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che la presenza di tifosi del Cerignola nel capoluogo lucano possa essere motivo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Sorrento – Cerignola” di domenica 23 febbraio 2025, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.