Il Comune di Potenza si illumina di verde: l’iniziativa

Il Comune di Potenza aderisce alle iniziative previste in occasione della Giornata mondiale delle Malattie Rare, il prossimo 28 febbraio, raccogliendo l’invito del Centro regionale del Coordinamento delle Malattie Rare, operante presso il Dipartimento Salute, Politiche per la Persona e PNRR della Regione Basilicata.

Nello specifico sarà illuminato di verde il Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, nella serata del 28 febbraio 2026, e un banner sarà esposto sulla facciata del teatro Stabile, in piazza Mario Pagano, nei giorni 27 e 28 febbraio 2026.

Le malattie rare sono patologie caratterizzate da una bassa prevalenza, ma da una elevata complessità clinica, assistenziale e sociale, spiegano gli organizzatori.

La loro grande eterogenaità fa sì che, nel loro insieme, coinvolgano un numero significativo di cittadini.

In Basilicata, infatti, si registrano circa 6000 pazienti affetti da tali patologie, dato che evidenzia l’importanza di continuare a promuovere l’informazione, la consapevolezza e la solidarietà.