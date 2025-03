“Il Lago di Pignola è una risorsa straordinaria per tutti. Si passi urgentemente all’azione”. L’appello

“Faccio nuovamente appello a tutte le autorità competenti affinché si adoperino per sbloccare questa situazione.

È indispensabile che l’acquisizione sia completata con tempestività e che i lavori vengano avviati senza ulteriori ritardi.

Il Lago di Pignola è una risorsa straordinaria per tutti.

La sua biodiversità e il suo ruolo come Oasi del WWF ne fanno un punto focale per programmi educativi, di ricerca, e di sviluppo sostenibile. È un luogo di pace, bellezza e scambio culturale, che ha la capacità di ispirare e arricchire la vita dei residenti e dei visitatori.

Questo territorio rappresenta un patrimonio ambientale di valore inestimabile non solo per la nostra comunità, ma per l’intera regione, essendo un’area di rilevanza naturale e scientifica unica nel suo genere. Oltre a ciò, è già un’area ricca di iniziative private per lo svago e il tempo libero.

La riqualificazione dell’area servirebbe a promuovere ulteriormente l’economia locale, potenziando le attività economiche e al contempo migliorando la qualità della vita dei nostri cittadini.

Tuttavia, la chiusura della riserva dal 2021 per lavori di riqualificazione, purtroppo mai avviati, ci priva della possibilità di usufruire di questo inestimabile patrimonio.

I fondi già stanziati e la volontà espressa di procedere con l’acquisizione da parte della Regione rappresentano un passo importante, ma è cruciale che si passi urgentemente all’azione.

Sono fiducioso che, grazie a un coordinamento efficace e a una determinazione condivisa, potremo finalmente restituire al Lago la vitalità che merita.

Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale continueremo a vigilare sull’attuazione di questi progetti.

Non possiamo permetterci ulteriori ritardi e non possiamo accettare che tutta l’area del Lago continui ad essere ostaggio della burocrazia e abbandonata a se stessa dagli enti competenti!

Rinnoviamo dunque il nostro impegno per la tutela e la valorizzazione di questo prezioso angolo di natura, con la consapevolezza che ciò rappresenta un investimento nel benessere presente e futuro del nostro territorio”.

È quanto scrive in una nota il Sindaco di Pignola.