Il Potenza Calcio si arrende all’Avellino: ecco il risultato della partita

Si è appena concluso allo Stadio Partenio – Lombardi, il match Avellino–Potenza , gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, con fischio di inizio alle ore 17:30.

Le due squadre si sono ritrovate dopo che, nell’ultimo incontro, l’Avellino ha vinto con il risultato di 1-3.

Purtroppo i Rossoblù, al momento, non sono riusciti a riscattarsi.

I padroni di casa infatti hanno vinto con il risultato finale di 2-0

A segnare le reti della vittoria Casarini al 10′ e Russo al 62′.

Forza Potenza, non mollare.

