Il profumo di Rotonda a San Pietro: gli infioratori di nuovo protagonisti a Roma

Più di 30 infioratori soci della Pro loco di Rotonda hanno rappresentato la Basilicata all’infiorata storica di Roma, che come ogni anno, in occasione della ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, decora via della Conciliazione di opere d’arte.

La manifestazione, organizzata in collaborazione tra Pro Loco di Roma e l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, ha richiamato nella Capitale delegazioni provenienti da tutta Italia.

Una tradizione che dal 2012 viene portata avanti nel comune del Pollino e che si è evoluta ogni anno fino a usare quintali di materiale per la sua realizzazione.

“La presenza a Roma del gruppo rotondese rappresenta come sempre un grande motivo di orgoglio per l’intera comunità – spiega il presidente della Pro loco “Rotonda eventi” Massimo Desiderio – che ancora una volta ha saputo farsi notare per la bellezza, la precisione e la passione con cui realizza le proprie composizioni floreali“.

Settimane di lavoro per la realizzazione tecnica e progettazione della rappresentazione e di tutte le sfumature esatte necessarie da utilizzare.

“Una grande soddisfazione è stato scoprire – aggiunge Desiderio – che sul pass di accesso all’evento è stata utilizzata la foto del nostro lavoro fatto nel 2024”.

Dell’amministrazione comunale di Rotonda era presente il vicesindaco Michele Abbate, l’assessore Maria Giulia De Cristofaro e il consigliere Fernando Lauria.