Potenza: Sara e Isabel in Croazia per questo attesissimo torneo annuale di pallavolo! In bocca al lupo

L’Asci Volley di Potenza si colora di Azzurro!

Come fa sapere una nota:

“La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico delle attività Giovanili Femminili, Prof. Marco Mencarelli, convoca le nostre atlete Gruosso Sara, Isabel Camargo Do Nascimento, entrambe classe 2009, a prendere parte alla rappresentativa del Club Italia del Sud per partecipare al Global Challenge.

Il Global Challenge si è guadagnato la reputazione di uno dei principali eventi internazionali di pallavolo, offrendo una feroce competizione su un palcoscenico globale.

L’attesissimo 20° torneo annuale di pallavolo Global Challenge si terrà a Pola, in Croazia, dal 14 al 18 luglio 2025, riunendo squadre U17 e U20 di tutto il mondo.

Le cerimonie di apertura saranno trasmesse in diretta il 14 luglio alle 21:00 (ora di Pola).

Anno dopo anno, la Global Challenge continua a realizzare la sua missione, ovvero fornire alle squadre una competizione e un’esposizione internazionali senza pari, al quale partecipano le migliori squadre di club e federazioni nazionali di paesi tra cui Slovenia, Russia, Romania, Germania, Bosnia, Montenegro, Cina, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Italia, Israele, Giappone, Iran, Svezia, Danimarca, Porto Rico, nonché squadre regionali ad alte prestazioni degli Stati Uniti, nazionali giovanili, nazionali juniores e nazionali collegiali.

La prestigiosa chiamata rappresenta, per Isabel e Sara, un riconoscimento importante per l’impegno, dedizione e passione per questo sport: dopo anni di allenamenti intensi e sacrifici, sono ora orgogliose di poter rappresentare l’Italia, in questo importante torneo.

La convocazione è il risultato di un percorso di crescita e di successi che ha visto le due atlete distinguersi tra tante.

Auguriamo alle ragazze il meglio per questa nuova avventura, certi che daranno il massimo per dimostrare di meritare questa opportunità!

Un riconoscimento che premia il talento e l’impegno delle atlete, ma che riflette anche il grande lavoro collettivo svolto dalla squadra, dallo staff tecnico e dalla società Asci volley Potenza, del presidente Michele Bosso, da sempre attenta e vocata alla cura dei giovani talenti”.