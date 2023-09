In arrivo nuovi lavori sulle strade provinciali nel Comune di Avigliano: i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del Segretario del Circolo PD di Avigliano, Andrea Giordano:

“La settimana scorsa, insieme ad una delegazione della segreteria del Partito Democratico di Avigliano, e con i consiglieri del Partito Democratico presenti in consiglio comunale, abbiamo incontrato il vicepresidente della Provincia di Potenza, Rocco Pappalardo.

L’incontro si è reso necessario per monitorare lo stato dei lavori riguardanti le strade provinciali ricadenti nel nostro comune.

Meno di un anno fa infatti, ad inizio ottobre, abbiamo ospitato nella sede del Partito Democratico aviglianese il presidente, Christian Giordano, il vicepresidente Pappalardo ed alcuni consiglieri provinciali, con l’obiettivo di conoscere quali sarebbero stati gli interventi programmati ed in via di completamento sulle strade provinciali ricadenti nel comune di Avigliano.

In quella occasione segnalammo ulteriori criticità che vennero fuori dalla raccolta delle segnalazioni da più parti pervenute, e dai sopralluoghi che ognuno di noi aveva potuto effettuare nei giorni precedenti.

In fase di discussione, l’intervento puntuale dei componenti del Partito Democratico aviglianese, dei consiglieri comunali presenti (tutti i consiglieri di opposizione), e di altri dirigenti dei partiti presenti, che intervennero in quel momento, ha permesso di elencare una serie di esigenze che vennero prese in carico dagli esponenti provinciali, con la promessa di fornire ulteriori risposte sulle arterie provinciali che non erano in quel momento destinatarie di finanziamenti.

Già poche settimane dopo venimmo informati della decisione di destinare ulteriori fondi alle strade per le quali avevamo evidenziato forti criticità. Fondi assegnati per via di una nuova programmazione che la provincia ha iniziato a mettere in campo in seguito alla elezione del presidente Giordano.

Il confronto della settimana scorsa è stato utile per verificare quindi lo stato di attuazione della programmazione avviata nei mesi precedenti, ed in particolare ci permette di apprendere dei seguenti interventi, derivanti da Fondi CIPESS, che dovranno essere aggiudicati entro il 31 dicembre prossimo, e che quindi sono da considerarsi di prossima attuazione.

Lavori di messa in Sicurezza della SP 92 (Avigliano – San Cataldo – Bella) e della SP 50, già appaltati e da eseguirsi a breve.

Lavori di messa in sicurezza delle SSPP 70,71,72,73,75,87, 93. In particolare nell’appalto in oggetto, molto cospicuo da un punto di vista economico, vi sono 4 strade ricadenti nel comune di Avigliano, la SP 72 di Stagliuozzo, la SP 73 di Paoladoce, la SP 87 di Piano del Conte e la SP 93.

Su queste strade sono in via di definizione le relative progettazioni che mirano a metterne in sicurezza alcuni tratti, e la fase di aggiudicazione si chiuderà entro la fine dell’anno, con lavori che si terranno presumibilmente entro i primi mesi del 2024.

Inoltre la provincia ha impegnato ulteriori risorse sulla SP 93, la SP 30 di Giuliano, la SP 92 di Avigliano–Bella– San Cataldo e la SP 6 I tronco, con ulteriori fondi (Fondi Ministeriali), le cui progettazioni verranno ultimate nei prossimi mesi e saranno successivamente appaltate.

Ringraziamo quindi il vice presidente e tutto l’organo provinciale per l’attenzione dimostrataci e per l’ascolto delle nostre istanze.

Continueremo nelle prossime settimane a seguire la fase di progettazione e/o di successivo espletamento dei lavori sulle strade su menzionate e continueremo a portare all’attenzione della Provincia ulteriori criticità esistenti su altri tratti delle arterie aviglianesi, consci che non sarà possibile risolvere in toto i problemi in un attimo, ma sicuri che con il lavoro e la sinergia sarà possibile massimizzare l’utilizzo delle risorse che vi sono a disposizione, così da migliorare costantemente lo stato delle arterie fruite dai nostri concittadini, e di conseguenza lo standard di vivibilità del nostro territorio”.a

