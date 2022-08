In Basilicata 20 nuovi medici: “ulteriore passo in avanti per la risoluzione di questa carenza”. I dettagli

La Giunta regionale ha approvato la presa d’atto dei giudizi di idoneità formulati dalla Commissione d’esame finale del Corso triennale 2018-2021 di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Sono 20 i candidati che hanno conseguito il Diploma per il triennio formativo 2018-2021 a seguito del completamento del percorso di formazione specifica che ha comportato un impegno complessivo di 4800 ore di attività teorica e pratica svolte nel periodo previsto di 36 mesi.

La Delibera, scrive la Regione:

“rappresenta un ulteriore passo in avanti nella sfida per la risoluzione della carenza di personale medico in Basilicata, una sfida sulla quale la Regione sta lavorando da mesi per la sua completa risoluzione.

Con la presa d’atto dei verbali degli esami finali, viene sancito il via libera ufficiale alla professione medica nell’ambito della medicina generale.

Promuovere la formazione dei medici e di tutti i professionisti sanitari rappresenta per la Regione un investimento sulla qualità della vita delle persone e un punto di partenza per fronteggiare il problema della carenza dei medici che deve essere supportato da ulteriori interventi di potenziamento insieme al rafforzamento della capacità attrattiva della Basilicata sia per i professionisti che per gli utenti”.

