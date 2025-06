In pagamento l’assegno di inclusione poi per molti sospensione di un mese. I dettagli

Venerdì 27 Giugno verrà pagato l’assegno di inclusione e per molti beneficiari sarà l’ultimo accredito prima della sospensione temporanea di un mese.

Come precisa anche l’Inps sul proprio sito, il contributo economico viene infatti erogato “per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi”.

Spiega today che “dal momento che la misura ha preso il via a Gennaio del 2024 quello di giugno sarà per molti beneficiari il 18esimo pagamento.

Il che vuol dire che in attesa del rinnovo il contributo verrà sospeso per un mese.

Andrà dunque presentata un’apposita richiesta per vedersi riconosciuto di nuovo il beneficio per altri dodici mesi, a patto di possedere ancora i requisiti. Alla scadenza di questo periodo è prevista di nuovo la sospensione di un mese.

Secondo Il Sole 24 ore sono 400mila i nuclei familiari che dovranno rinnovare la misura, per un totale di circa 900mila persone coinvolte.

In basso il calendario completo dei pagamenti per chi è in regola con la domanda.

venerdì 27 giugno;

lunedì 28 luglio;

mercoledì 27 agosto;

sabato 27 settembre;

lunedì 27 ottobre;

giovedì 27 novembre;