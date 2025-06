Tito: stava per intascare quasi 3000 euro promettendo guarigioni miracolose. L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri di Tito hanno arrestato con l’accusa di truffa una 40enne di origini siciliane ma residente in Campania.

Come spiega rainews la signora “prometteva guarigioni miracolose e di scacciare il “malocchio” spacciandosi per taumaturga.

Aveva fatto credere a una donna, preoccupata per le condizioni di salute di un familiare, di poterlo guarire.

Mentre stava per intascare 2800 euro per la vendita di quattro candele, a cui attribuiva poteri magici, a una coppia, è stata arrestata in flagranza di reato nell’area industriale di Tito.

Grazie a una segnalazione al 112, infatti, i Carabinieri sono intervenuti sventando la truffa e restituendo il denaro alle vittime.

Dopo la convalida dell’arresto è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria”.