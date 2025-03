In provincia di Potenza partono i lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti su queste strade

Al via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei ponti lungo le SS.PP. n. 3 Bis “Maratea-Castello” e SP ex SS585 Dir.

L’intervento, finanziato con il decreto ministeriale 225/2021, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti lungo le strade provinciali, prevede un investimento complessivo pari a 1.200.000 euro.

La durata stimata dei lavori è di 210 giorni circa, con il completamento fissato per il 31 ottobre 2025.

Il progetto include una serie di azioni specifiche, tra cui:

il rifacimento degli appoggi,

il risanamento degli intradossi e delle selle,

l’installazione di barriere laterali,

l’impermeabilizzazione della sede stradale,

il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale.

Un intervento parte dell’ampio quadro di azioni sulla viabilità provinciale messe in campo dall’amministrazione guidata dal Presidente Christian Giordano al fine di migliorare la fruibilità delle strade e la durabilità delle infrastrutture, fondamentali per la tutela degli automobilisti e per il potenziamento dei collegamenti locali.