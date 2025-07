Una giornata difficile, in particolare nel materano.

Fa sapere rainews tra Pisticci e Terzo Cavone, sta bruciando il letto del fiume.

Data la particolare conformazione del territorio coinvolto, è stato necessario intervenire con un Canadair.

Fiamme anche a San Mauro Forte e nei calanchi tra Pisticci, Craco e Montalbano Jonico.

Nel Potentino, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro Savoia di Lucania per un incendio in via di bonifica.