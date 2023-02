Ancora un incidente sulla Potenza-Melfi.

Nel tratto compreso tra i due distributori di benzina, precisamente tra Lagopesole e Possidente, diverse auto sono rimaste coinvolte.

Il punto in questione è in prossimità di alcuni lavori, tutt’ora in corso.

Come si evince dalla foto di Giada Paradiso, sono almeno tre i mezzi interessati.

Restano da chiarire le cause che hanno determinato questo tamponamento a catena.

Prestare, come sempre, la massima attenzione sul tratto interessato, non nuovo ad accadimenti di questo genere.a

